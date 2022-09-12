جدة 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسهنأ معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، الملك تشارلز الثالث بمناسبة توليه عرش المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.وعبر معاليه عن ثقته بأن المملكة المتحدة ستواصل في عهد الملك تشارلز الثالث تقدمها وازدهارها، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة احتضنت العديد من الثقافات والأديان، مثمنا ما عبر عنه الملك تشارلز الثالث بأبلغ العبارات عن دور الإسلام في المملكة المتحدة والعالم الحديث.وأشار إلى أن زيارة الملك تشارلز الثالث لمقر منظمة التعاون الإسلامي عام 2014 ، ستظل على الدوام لحظة استثنائية في تاريخ المنظمة.// انتهى //15:53ت م0118