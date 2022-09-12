الرياض 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسأبرمت الجمعيّة العلميّة السعوديّة لتعليم طب الأسنان في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اليوم اتفاقية تعاون مع الجمعيّة السعوديّة لطب الأسنان في جامعة الملك سعود؛ بهدف تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين، ولنشر الوعي المجتمعي في مجال العناية بصحة الفم والأسنان، وسبل تطوير التعليم في مجالات الأسنان.وتمثّل التعاون بين الطرفين في عدة اتجاهات، منها: التشارك في مجال البرامج العلميّة والاستشارات في طب الأسنان، وتبادل الخبرات والمواد والنشرات العلميّة والتوعوية ذات العلاقة، والتعاون في مجال الأبحاث العلميّة، وفي إقامة الحملات التوعوية وخدمة المجتمع، وطرح مسابقات علميّة، والتنسيق وتبادل منصات العرض خلال المؤتمرات والندوات واللقاءات العلميّة المقامة من الطرفين.ومثلت الجمعية العلمية السعودية لتعليم طب الأسنان في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن رئيسة مجلس إدارة الجمعية الدكتورة منيرة بنت صالح بن شبيب، بينما مثل الجمعية السعودية لطب الأسنان بكلية طب الأسنان في جامعة الملك سعود رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور زياد بن حمود اللاحم.وتأتي هذه الاتفاقية من منطلق حرص الطرفين بأهمية الشراكات، وتوحيد الجهود في تحقيق التكامل، وتطوير الأهداف لخدمة الوطن والإسهام في بلوغ غاياته، وسعيًا إلى بناء سبل للتعاون في تبادل الخبرات والمواد العلميّة والاستشارات، وتنفيذ البرامج التدريبية والتوعية المجتمعية في مجال طب الأسنان.// انتهى //15:54ت م0121