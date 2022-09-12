القاهرة 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، أسامة بن أحمد نقلي، معالي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي بمكتبه بالوزارة، اليوم.وهنأه السفير نقلي خلال اللقاء بمناسبة توليه مهام منصبه وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم الفني، متمنيًا له التوفيق والنجاح.وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون القائمة بين المملكة ومصر في مجال التعليم، وسبل تعزيزها، انطلاقًا من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.حضر اللقاء الملحق الثقافي بالقاهرة الدكتور أحمد بن عبدالله الفريح.// انتهى //16:05ت م0122