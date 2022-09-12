المنامة 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,929.72 بارتفاع بلغ قدره 1.80 نقطة عن معدل الإقفال السابق ،و أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 675.55 بارتفاع بلغ قدره 0.52 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم 878 ألفاً و766 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 424 ألفاً و603 دينارات بحرينية تم تنفيذها من خلال 57 صفقة.// انتهى //16:11ت م0124