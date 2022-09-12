الرياض 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسقدّم معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، العزاء، بمقر سفارة المملكة المتحدة بالرياض، اليوم، في وفاة ملكة المملكة المتحدة إليزابيث الثانية.وأشاد معالي الأمين العام بالدور الكبير للملكه الراحله في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون معزيا العائلة المالكة والشعب البريطاني برحيلها , ومتطلعا في الوقت ذاته لاستمرار العلاقات التاريخية الخليجية - البريطانية نحو خدمة المصالح المشتركة، متمنيا كل التوفيق للمملكة المتحدة وشعبها الصديق في عهد الملك تشارلز الثالث .// انتهى //16:30ت م0126