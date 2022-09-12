ليبرفيل 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسبدأت في الغابون أعمال الدورة الـ 22 لأعمال الوزراء المسؤولين عن القضايا الأمنية في وسط أفريقيا التي انعقدت عن بعد برئاسة وزير الداخلية الغابوني لامبرت نويل ماثا.وناقشت أعمال الدورة القضايا الأمنية في المنطقة بالإضافة إلى إستراتيجيات وسياسات مكافحة الجريمة متعددة الأوجه.شهدت جلسة العمل مشاركة ممثلين عن شرطة الكاميرون والكونغو وغينيا الاستوائية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية ساو تومي وبرينسيبي وتشاد.// انتهى //16:41ت م0136