القاهرة 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسواصل المنتدى العربي "البيئة والتنمية 2022.. الطريق إلى شرم الشيخ.. مؤتمر الأطراف للمناخ (COP 27)" فعالياته لليوم الثاني على التوالي بعقد جلسة بعنوان "الأمن المناخي من النظرية إلى التطبيق" وذلك بمشاركة كبار المسؤولين والخبراء وقادة الفكر من 30 دولة.وناقشت الجلسة كيفية دفع إطار الأمن المناخي نحو تنفيذ السياسات في المنطقة العربية، وتسلط الضوء على الجهود المشتركة المبذولة في مجالات البحث والتعاون والمشورة السياسية والدعوة، بالإضافة إلى تنفيذ المشروع تحت مظلة مشروع SDG-Climate Facility، وهي منصة إقليمية متعددة الشركاء تعالج تعقيد تأثيرات المناخ.وأكد المشاركون في الجلسة أهمية التعريف العملي لأمن الطبيعة متعددة الأبعاد للأمن المناخي، والحاجة إلى خلق أوجه تآزر بين مختلف الأجندات العالمية لدعم أهداف التنمية المستدامة وجهود الصمود في البلدان الأكثر عرضة لتغير المناخ.يشار إلى أن المنتدى يناقش على مدى 3 أيام، 8 محاور رئيسة، تتناول جميعها التحديات الرئيسية التي تواجه تغير المناخ، والأمن الغذائي والمائي في ظل تغير المناخ، والطاقة النظيفة والمتجددة، وسبل الحفاظ على البيئة، وحماية التنوع البيولوجي، والتحكم في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.// انتهى //16:41ت م0137