الخرطوم 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسعقدت المنظمة العربية للتنمية الزراعية بمقرها بالخرطوم اليوم، اجتماع الشبكة العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية، وذلك عبر تقنية التواصل المرئي، بمشاركة 20 خبيراً ومنسقاً وطنياً للشبكة في الدول العربية، وممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية (إسكوا)، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد).ويهدف الاجتماع الذي يستمر على مدى يومين إلى مناقشة الوضع الراهن والمستجدات في مجالات الإدارة المستدامة للموارد الرعوية في الدول العربية، والإطلاع على التجارب الناجحة في مشاريع تأهيل المراعي في الدول العربية، وسبل التعاون والشراكات مع المؤسسات والمنظمات العربية والاقليمية والدولية.كما يناقش الاجتماع التطورات والمستجدات على الساحتين العربية والدولية في مجالات الإدارة المستدامة للموارد الرعوية ومتطلبات وأولويات العمل الوطني والاقليمي وتعزيز سبل التعاون والمشاركة بين المنظمات لدعم الجهود العربية في إدارة واستدامة الموارد الرعوية.// انتهى //16:49ت م0138