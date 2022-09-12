الرياض 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسعُقد الاجتماع الـ 31 لمديري عموم الدفاع المدني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمقر الأمانة العامة بالرياض اليوم ، برئاسة المدير العام للدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود سليمان الفرج، بحضور مديري عموم الدفاع المدني بدول مجلس التعاون، وبمشاركة مركز إدارة حالات الطوارئ بدول المجلس.واستهل الاجتماع بكلمة من ممثل الأمانة المساعدة للشؤون الأمنية المستشار محسن عبيد الحازمي نقل فيها تحيات معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، والأمين المساعد للشؤون الأمنية اللواء هزاع مبار الهاجري، وتمنوا للمجتمعين السداد والتوفيق في اجتماعهم الموقر وانتقلت الكلمة إلى المدير العام للدفاع المدني الذي رحب فيها بجميع الوفود المشاركة ونقل تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، متمنين في ذلك للمجتمعين بالخروج بنتائج وتوصيات يكون لها الأثر الواسع والكبير في المساهمة حيال تعزيز الحماية المدنية في أقطار دول المجلس.وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمتمثلة بنودها في نتائج تطبيق توصيات الاجتماع الـ 30، والتطورات والمستجدات في أنشطة أجهزة الدفاع المدني.// انتهى //17:18ت م0140