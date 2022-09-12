الرياض 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسأعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن تطوير خدمة التقييم الذاتي الالكتروني لتشمل عددا من المنشآت الخاضعة لإشرافها، وذلك بما يتوافق مع الأنظمة والمتطلبات واللوائح الفنية والمواصفات القياسية الواجب توافرها في هذه المنشآت.وأشارت "الهيئة" إلى أنها زادت عدد المنشآت المستفيدة من خدمة التقييم الذاتي الالكتروني لتشمل مصانع الأعلاف، ومستودعات ومراكز توزيع الأغذية ومستودعات المنتجات العلفية والأعلاف السائبة، ومستودعات المستحضرات الصيدلانية ومنتجات التجميل والأجهزة والمستلزمات الطبية والمكاتب العلمية والممثلين المعتمدين، وذلك بعد أن كانت هذه الخدمة مقتصرة على مصانع الأغذية والمياه المعبأة فقط.وتمكّن الخدمة المسؤول المعني في المنشأة بتقييم أداء منشأته عبر الإجابة على النموذج المعدّ لمعرفة مدى التزام المنشأة بالأنظمة والمتطلبات واللوائح والمواصفات والاشتراطات ذات العلاقة, كما يمكن للمختصين في هذه المنشآت الدخول للخدمة من خلال الرابط: (https://selfassessment.sfda.gov.sa/# )، ومن ثم إنشاء حساب (في حال عدم التسجيل المسبق بالمنصة) عبر تسجيل البيانات والمعلومات الرئيسية للمنشأة وحفظها في النظام، وبعد ذلك يتم تسجيل الدخول بالمنصة وتعبئة نموذج التقييم الذاتي بشكل دوري وإرساله الكترونيًا.وسيقوم مفتش "الهيئة" عند زيارة المنشأة الاطلاع على نموذج التقييم الذاتي الالكتروني الذي قامت المنشأة بتعبئته والملاحظات الفنية والإجراءات التصحيحية التي تمت.وتطوّر هذه الخدمة من آلية الرقابة الذاتية للمنشآت، وتسهّل عمليات التفتيش من قبل مفتشي "الهيئة"، كما تتيح للمنشآت تحديد حالات عدم المطابقة وفرصة تصحيحها ذاتيا وتجنيب المنشآت من الوقوع في المخالفات وإيقاع العقوبات.ويأتي ذلك حرصًا من الهيئة العامة للغذاء والدواء على مواكبة التحول الرقمي الذي تشهده المملكة العربية السعودية في قطاعاتها كافة، وذلك من خلال تدشين مجموعة من الخدمات والمنصات الالكترونية التي تسهم في تعزيز الوعي الصحي والتواصل التفاعلي مع المهتمين وإحكام الرقابة وتسهيل أداء الأعمال.// انتهى //17:27ت م0142