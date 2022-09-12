جدة 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسكرّم معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم، مقدمي الخدمات من الجهات الحكومية والخاصة نظير تميزهم في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن، من أجل رفع جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين ، وتحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.وأطلق معاليه خلال حفل الإبداع والتميز في أعمال الحج والعمرة الذي نظمته الوزارة تحت شعار "مبدعون"، برنامج "سفير الإبداع" في منظومة الحج والعمرة لتأهيل ممثلين من الوزارة والشركات التابعة لها لتعزيز مفاهيم الإبداع والابتكار في أعمالهم، وزيادة اطلاعهم على أفضل الممارسات وأحدث المستجدات الابتكارية لزيادة جودة الخدمات المُقدمة، ليستهدف تطوير الحلول الإبداعية وتمكينها، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار، وتعزيز التعاون بين وزارة الحج والعمرة والشركات التابعة لها.وأوضح معالي وزير الحج والعمرة، أن التكريم يأتي استمرارًا للاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- لتسهيل وتمكين قدوم المزيد من ضيوف الرحمن لأداء نسك الحج والعمرة ، وإثراء وتعميق تجربتهم عبر تقديم أجود الخدمات قبل وأثناء وبعد زيارتهم لمكة المكرمة والمدينة المنورة، مهنئًا الفائزين بالجوائز من رواد الأعمال والقطاع الخاص.وأشار إلى أن الوزارة تسعى على أن يكون التميز وجودة العمل هي خط الأساس في المفاضلة بين الشركات، مشددًا على مكافأة المتميزين ومحاسبة المقصرين.وتضمّن الحفل تقديم جوائز الإبداع والتميز عبر 3 مسارات متنوعة، شملت: مسار جائزة مبدعون لتعزيز التكامل والتعاون بين الوزارة وشركات الحج لتقديم أفضل الخدمات والخيارات، ومسار تحدي الحج والعمرة لتكريم المبدعين ورواد الأعمال لتقديم حلول مبتكرة لتحسين تجربة الحاج والمعتمر، ومسار الشركات المتميزة في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن لعام 1443هـ.وحصدت 8 شركات على جائزة مبدعون، تضمنت 8 مجالات: تطوير الأعمال الداخلية، الخدمات الصحية، التوعية والتثقيف، الإعاشة، إدارة الحشود، النقل والتفويج، الإسكان، إدارة النفايات، فيما كرمت الوزارة 3 من رواد الأعمال ضمن مسار تحدي الحج والعمرة، وهي جائزة تهدف إلى تكريم المبدعين ورواد الأعمال الذين شاركوا في تقديم حلول مبتكرة قابلة للتحويل إلى مشاريع ريادية تساهم في تحسين تجربة الحاج والمعتمر.يُذكر أن 18 جهة من مقدمي الخدمات لضيوف الرحمن حصلت على جائزة الشركات المتميزة في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن خلال العام 1443هـ، تحت شعار "لبيتم"، وهي جائزة تستهدف نشر مفهوم التنافسية بين مقدمي الخدمات لزيادة مستوى كفاءة وجودة الخدمة خلال رحلة ضيف الرحمن، وتشجيعهم على التميز في تقديم الخدمات.// انتهى //17:30ت م0143