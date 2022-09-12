القاهرة 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واساخُتِتمت بالقاهرة اليوم فعاليات المؤتمر السادس لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، حيث شارك في أعماله على مدى ثلاثة أيام وفود من 40 دولة أفريقية.وصدرت عن المؤتمر توصيات (إعلان القاهرة) تتعلق بتنظيم استغلال الثروات الطبيعية المشتركة بين الدول، وأهمية تفعيل الضمانات القانونية لتوفير الحماية اللازمة للقضاة، والعمل على كفالة الحقوق الدستورية للمواطنين جميًا، وحق المواطنين في شغل الوظائف العامة على قدم المساواة، والدعوة إلى التزام الدول الأعضاء بالعمل على إنفاذ الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الأجانب واللاجئين، إضافة إلى عدد من التوصيات الأخرى.// انتهى //17:38ت م0144