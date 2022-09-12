السيح 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسرأس محافظ الخرج بالإنابة صقر الدعجاني اليوم، اجتماع لجنة التنمية السياحية الذي عقد في مدينة السيح.وناقشت اللجنة عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وتم مناقشة برامج الفعاليات المقترحة لاحتفالات اليوم الوطني ا‏لـ 92، استعراض خطط الجهات الحكومية وفعالياتها للاحتفال بهذه المناسبة، التي تميزت بالتنوع الذي يعزز الانتماء وإظهار المحبة لهذا الوطن.// انتهى //17:38ت م0145