أبوظبي 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واستلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رسالة خطية من رئيس سريلانكا رانيل ويكريميسينغه، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.تسلم الرسالة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي لدى لقائه في أبوظبي وزير البيئة والمبعوث الخاص لرئيس سريلانكا نصير أحمد وزير.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والفرص المتاحة لتعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات إلى جانب استعرض القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الإقليمية والدولية.// انتهى //17:47ت م0146