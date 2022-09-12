القاهرة 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 اتصالاً هاتفياً اليوم مع وزير البيئة والغابات وتغير المناخ الهندي "بوبيندر ياداف".وأكد شكري خلال الاتصال اهتمام مصر بالتنسيق مع الهند حول موضوعات المناخ المختلفة، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ونتائج القمة الأخيرة لمجموعة العشرين المنعقدة في إندونيسيا.// انتهى //17:48ت م0147