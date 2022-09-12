الرياض 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسارتفع عدد المعسكرات التدريبية الرياضية التي استضافتها دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، إلى 110 معسكرات دولية في الألعاب الرياضية المتنوعة ومختلف المراحل السنية، كما ستشهد المدة المقبلة حضور العديد من الفرق والمنتخبات الرياضية المختلفة وكبار نجوم الرياضة عموماً وكرة القدم خصوصا إلى دبي لإقامة معسكرات تدريبية استعدادًا للبطولات الرياضية المختلفة، وأبرزها كأس العالم 2022.ويُواصل مجلس دبي الرياضي التعاون مع مختلف المؤسسات من داخل وخارج الدولة ومع المنظمين لتسهيل حضور الفرق والرياضيين العالميين والدخول في معسكرات تدريبية؛ نظراً لتوفر المنشآت الرياضية العالمية وجميع عوامل الجذب التي تتضمن سهولة الوصول والحركة وتوفر المنشآت الفندقية ومراكز التسوق والترفيه.وإلى جانب استمرار إقامة المعسكرات للفرق والمنتخبات الأوروبية من: بريطانيا، وبولندا، وبلغاريا، وفرنسا، ونيوزيلاندا، وسلوفاكيا، وروسيا، والنمسا، ولاتفيا، والدنمارك، وغيرها، فقد شهد العام الجاري زيادة كبيرة في أعداد المنتخبات والفرق الآسيوية التي حضرت من: الصين، وماليزيا، وماينمار، وفيتنام، وأوزباكستان، وتركمانستان، والهند، وإندونيسيا، ولبنان، وقطر، والأردن، والكويت، بالإضافة إلى المكسيك من أمريكا الجنوبية وتنزانيا، وتشاد، من أفريقيا.وتوزعت أماكن إقامة المعسكرات التدريبية على مختلف المنشآت الرياضية الموجودة في دبي المشيدة وفق أحدث طراز، حيث تتناسب مع احتياجات مختلف الفرق العالمية، وقد تصدر منتجع جبل علي قائمة الأماكن الأكثر جذبًا للمعسكرات الدولية في دبي، حيث شهد إقامة أكثر من 30 معسكرًا تدريبيًا منذ بداية العام، كما يُواصل مجمع حمدان الرياضي استضافة المعسكرات والفرق والمنتخبات العالمية والأبطال الأولمبيين، حيث استضاف 12 معسكرًا دوليًا حتى شهر أغسطس الماضي.// انتهى //19:05ت م0156