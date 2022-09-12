مكة المكرمة 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسوقّعت وزارة الحج والعمرة اليوم اتفاقية تعاون مع المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل للعمل من خلال أربع مسارات تضمّنتها الاتفاقية تهدف إلى التعاون في مجال الإبداع والابتكار. وقد وُقِّعت الاتفاقية بحضور معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة.ومثّل وزارة الحج والعمرة في توقيع الاتفاقية وكيل الوزارة لخدمات الحجاج والمعتمرين الدكتور عمرو المداح، فيما مثّل المجلس التنسيقي لخدمة حجاج الداخل رئيس المجلس الدكتور ساعد الجهني.يُذكر أن المجالات المشتركة التي تضمنتها الاتفاقية تهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة للطرفين، ووضع الأطر والقواعد الأساسية في برامج ومشاريع الإبداع والابتكار في مجالات الحج والعمرة وتطوير الحلول الإبداعية وتمكين تنفيذها من خلال الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الأهلي، حيث بنيت أركان هذه الاتفاقية بغرض الاستفادة منها في تحسين تجربة المستفيدين الداخليين والخارجيين ورفع مستوى الكفاءة والفعالية، والاستفادة من خبرات الطرفين في تنفيذ الأعمال والمبادرات التعاونية بما يعود بالنفع والفائدة على الارتقاء بالخدمات وصناعة الضيافة لضيوف الرحمن وتحقيق رضاهم.// انتهى //19:12ت م0157