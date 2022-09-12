الرياض 16 صفر 1444 الموافق 12 سبتمبر 2022 واس‏‎توّجت عمادة شؤون المكتبات في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، أمس الفائزات بمسابقة نورة للقراءة، التي استهدفت أعضاء الهيئة التعليمية، والإدارية، والطالبات، وذلك في المكتبة المركزية بالجامعة.وحصلت على المركز الأول من الهيئة التعليمية سمر المزيد، ومن الهيئة الإدارية الأستاذة ثناء الجبيلة، وعن فئة الطالبات شذى الشهري، بينما حصلت على المركز الثاني عن فئة الهيئة الإدارية خلود الحماد، وعن فئة الطالبات ابتسام البطاطي، كما حصدت روان الغروي المركز الثالث عن فئة الهيئة الإدارية، والطالبة ريناد المالكي عن فئة الطالبات.وتسهم المسابقة في تعزيز ثقافة القراءة، وتوسيع مدارك القُرّاء، وتنمية ملكات الفهم والتحليل والتعبير والنقد، وإتاحة الفرصة لجميع منسوبات ومنسوبي جامعة الأميرة نورة؛ لإبراز قدراتهم وتطوير مهاراتهم، والسعي إلى تحقيق رؤية المملكة 2030.//انتهى//19:13ت م0158