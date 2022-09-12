عمّان 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم بوفداً برلماني ألماني برئاسة المتحدث بالشؤون الخارجية في المجموعة البرلمانية للحزب الاجتماعي الديمقراطي النائب نيلز شميد.وأكد الجانبان خلال اللقاء العلاقات المتميزة بين البلدين، والحرص المشترك على استمرار العمل على تطويرها في مختلف المجالات على المستوى الثنائي، وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وبما يخدم المصالح المشتركة.// انتهى //19:18ت م0160