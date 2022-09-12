لندن 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسسجل الاقتصاد البريطاني نموًا طفيفًا خلال شهر يوليو الماضي بعد سلسلة من التراجع خلال الأشهر السابقة.ووفقاً لبيانات المكتب الوطني للإحصاء، نما الناتج القومي المحلي في بريطانيا خلال يوليو بنسبة ٠.٢٪؜، أقل من توقعات الأسواق التي قدرت النمو بنسبة ٠.٣٪؜.وعزى المكتب ذلك النمو لتحسن أداء قطاع الخدمات، حيث أسهمت استضافة المملكة المتحدة لبطولة الأمم الأوروبية النسوية في مبيعات تذاكر الطيران وحجوزات الفنادق وغيرها من مجالات القطاع.// انتهى //19:19ت م0162