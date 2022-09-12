اقتصادي / الاقتصاد البريطاني يسجل نموًا طفيفًا خلال شهر يوليو
الاثنين 1444/2/16 هـ الموافق 2022/09/12 م واس
لندن 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واس
سجل الاقتصاد البريطاني نموًا طفيفًا خلال شهر يوليو الماضي بعد سلسلة من التراجع خلال الأشهر السابقة.
ووفقاً لبيانات المكتب الوطني للإحصاء، نما الناتج القومي المحلي في بريطانيا خلال يوليو بنسبة ٠.٢٪، أقل من توقعات الأسواق التي قدرت النمو بنسبة ٠.٣٪.
وعزى المكتب ذلك النمو لتحسن أداء قطاع الخدمات، حيث أسهمت استضافة المملكة المتحدة لبطولة الأمم الأوروبية النسوية في مبيعات تذاكر الطيران وحجوزات الفنادق وغيرها من مجالات القطاع.
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19:19ت م
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