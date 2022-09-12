المدينة المنورة 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسوقّع صاحب السمو الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أمس, مع الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمنطقة المدينة المنورة الدكتور أحمد بن إبراهيم الصغير اليوم , مذكرة تفاهم لبحث الفرص المحتملة للتعاون والعمل المشترك فيما بينهما.وتضمّنت المذكرة رغبة الطرفين في التعاون لتقديم الخدمات العلمية والفنية والصحية والتدريبية بما يُحقق الأهداف الاستراتيجية المشتركة للطرفين، كما يُقدّم المركز الرعاية الطبية الافتراضية والذي يهدف إلى استخدام وسائل التقنية الحديثة في التواصل مع المرضى دون حاجة المريض للحضور إلى العيادة للاستشارات ومتابعة الحالات المرضية بين الطبيب والمريض بشكل الكتروني، كما يتم التواصل مع المرضى بالصوت والصورة مما يساعد الطبيب في تشخيص الحالات المرضية بشكل دقيق.// انتهى //19:19ت م0164