داكار 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسالتقى الرئيس السنغالي رئيس الاتحاد الأفريقي ماكي سال، اليوم، بالقصر الرئاسي بالعاصمة السنغالية داكار، برئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة.وأكد الرئيس السنغالي خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء الوفدين أن الاتحاد الأفريقي سيكون داعمًا أساسيًا لتحقيق رغبة الشعب الليبي في إنهاء المراحل الانتقالية والذهاب إلى الانتخابات.// انتهى //19:19ت م0165