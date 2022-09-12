سنغافورة 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسالتقى معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم, بوزير القوى العاملة والوزير الثاني للتجارة والصناعة بجمهورية سنغافورة الدكتور تان سي لينج في العاصمة سنغافورة.وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تطويرها، وذلك خلال زيارته الرسمية لجمهورية سنغافورة.حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سنغافورة عبدالله بن محمد الماضي.// انتهى //19:32ت م0167