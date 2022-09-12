الرياض 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسكثفت إدارة الكلية التقنية للبنات بالرياض خلال الأسبوعين الماضيين المتزامنين مع بداية الفصل الأول لهذا العام التدريبي 1443-1444هـ، المتابعة والتوجيه لكل ما يتعلق بالتدريب، مما انعكس أثره جلياً على انتظام التدريب في أقسام الكلية كافة، البالغ عدد متدرباتها 2633 متدربة.وقامت عميدة الكلية أسماء حكمي بجولات على ما تحويه الكلية من قاعات ومعامل ومرافق للتأكد من تسخير الإمكانات والموارد المتاحة كافة لخدمة العملية التدريبية وخلق بيئة جاذبة ومهيأة للإبداع والإنجاز.وتقدم إدارة الكلية دعمها لكل من المدربات والمتدربات من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة النوعية، كخدمة "اسألني" التي نفذتها وكالة شؤون المتدربات للإجابة عن استفسارات المتدربات من قبل الفريق الكشفي وجهود التوعية والإرشاد لهن، إضافة إلى الورش المقدمة للمدربات في الإرشاد الأكاديمي والتدرب الإلكتروني والمقدمة من وكالة شؤون التدريب.// انتهى //19:33ت م0168