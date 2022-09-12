أبها 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسوقعت جامعة الملك خالد اتفاقية تعاون مع المرصد الوطني للعمل بصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي, وذلك بالمدينة الجامعية بالقرعاء، بهدف مشاركة بيانات توظيف خريجي وخريجات الجامعة.وتهدف الاتفاقية إلى بناء المؤشرات وإعداد التقارير الإحصائية والتحليلية والدراسات والبحوث ذات العلاقة بسوق العمل، ولتسهم بذلك في تقديم المعلومات التي تدعم اتخاذ القرارات الإستراتيجية والتشغيلية، وصياغة سياسات مدعومة بالحقائق والأرقام والإحصاءات، مع تقييم أثر تلك السياسات واستشراف مستقبل سوق العمل.ومثل طرفَيْ توقيع الاتفاقية وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الأستاذ الدكتور سعد بن دعجم، والمدير التنفيذي للمرصد الوطني للعمل الدكتور أسامة الجميلي.// انتهى //20:00ت م0172