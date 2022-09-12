الرياض 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسأصدرتْ وكالةُ الأنباء السعودية "واس" النشرةَ الاقتصاديةَ اليوميةَ لأسعار العملات والمعادن والنفط.ووفق "النشرة الاقتصادية"، بلغَ سعرُ صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:الريال السعودي 3.75.الدرهم الإماراتي 3.67.الدينار البحريني 0.37.الريال العماني 0.38.الريال القطري 3.64.الدينار الكويتي 0.30.الجنيه المصري 19.34 .اليورو 0.98.الجنيه الإسترليني 0.85.اليوان الصيني 6.92 .تناولتِ النشرةُ أسعارَ المعادن الثمينة، وبلغَ سعرُ كلٍّ من:الذهب 1745.1 دولارًا أمريكياً للأوقية.الفضة 19.96 دولارًا للأوقية.البلاتينيوم 903.6 دولارات للأوقية.البلاديوم 2266.39 دولارًا للأوقية.في شأن النفط، بلغتِ الأسعارُ لكلٍّ من:برنت 94.86 دولارٍ أمريكي.نايمكس خفيف 88.61 دولارًا.نفط الغاز 1094.25 دولارًا.الغاز الطبيعي 8.33 دولارات.غاز البروبان 5502 دولار.// انتهى //20:17ت م0173