اقتصادي / أسعار العملات والمعادن والنفط وفق نشرة "واس" الاقتصادية
الاثنين 1444/2/16 هـ الموافق 2022/09/12 م واس
الرياض 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واس
أصدرتْ وكالةُ الأنباء السعودية "واس" النشرةَ الاقتصاديةَ اليوميةَ لأسعار العملات والمعادن والنفط.
ووفق "النشرة الاقتصادية"، بلغَ سعرُ صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:
الريال السعودي 3.75.
الدرهم الإماراتي 3.67.
الدينار البحريني 0.37.
الريال العماني 0.38.
الريال القطري 3.64.
الدينار الكويتي 0.30.
الجنيه المصري 19.34 .
اليورو 0.98.
الجنيه الإسترليني 0.85.
اليوان الصيني 6.92 .
تناولتِ النشرةُ أسعارَ المعادن الثمينة، وبلغَ سعرُ كلٍّ من:
الذهب 1745.1 دولارًا أمريكياً للأوقية.
الفضة 19.96 دولارًا للأوقية.
البلاتينيوم 903.6 دولارات للأوقية.
البلاديوم 2266.39 دولارًا للأوقية.
في شأن النفط، بلغتِ الأسعارُ لكلٍّ من:
برنت 94.86 دولارٍ أمريكي.
نايمكس خفيف 88.61 دولارًا.
نفط الغاز 1094.25 دولارًا.
الغاز الطبيعي 8.33 دولارات.
غاز البروبان 5502 دولار.
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20:17ت م
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