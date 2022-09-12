الدمام 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واستلقَّى مركز العمليات الأمنية المُوحَّدة عبر رقم الطوارئ (911) في المنطقة الشرقية (108,860) اتصالًا خلال الأسبوع الأول من تدشينه، وذلك ضمن مهام المركز في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية ذات العلاقة حسب الاختصاص، والإجابة عن الاستفسارات من خلال أنظمة آلية متطورة.ويراوح متوسط عدد المكالمات اليومي بين (14) ألفًا إلى (16) ألف اتصال يومياً، يعملُ عليها كادرٌ متخصِّصٌ بعدة لغات، وبدقة واحترافية عالية على مدار الساعة.يُذكر أن مركز العمليات الأمنية المُوحَّدة (911) بالمنطقة الشرقية الذي دُشِّنَ مؤخرًا يأتي أحد أهم مشاريع مبادرات وزارة الداخلية التي تنفِّذُها بالتعاون مع برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030، ويخدم (12) محافظة، إضافة إلى مدينة الدمام، ووَحَّدَ عمل (29) غرفة عمليات في مكان واحد.// انتهى //20:29ت م0174