البكيرية 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسوَجَّهَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بسرعة البدء بتجهيز ساحة سوق التمور في محافظة البكيرية للانتقال إليها العام القادم بإذن الله.جاء ذلك بعد أن اطَّلَعَ سموُّ أمير القصيم - اليوم - على المخططات الهندسية والتصاميم المقترحة لمشروع سوق التمور بمحافظة البكيرية، بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزَّان، ومحافظ البكيرية محمد العريفي، ومدير شرطة المنطقة اللواء علي القحطاني، ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس عبدالعزيز الرجيعي.وبيَّن سموُّه أنَّ الأرقام التي كشفت عنها إحصاءات سوق التمور بالمحافظة يجب تقديرها وتشجيع الزملاء في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة وبلدية المحافظة للانتقال إلى موقع السوق الجديد،وفتح المجال للمستثمرين من خلال الغرفة التجارية بالمحافظة بالتعاون مع لجنة الأهالي الذين أبدوا استعدادَهم للاستثمار في هذا الجانب ، متطلِّعًا سموُّه أن يكون موسم التمور القادم في موقع السوق الجديد.وكان سموُّ أمير القصيم قد استمع إلى شرح موجز من عضو لجنة أهالي محافظة البكيرية المهندس حمد اللحيدان عن أبرز مكونات المشروع والمخططات التفصيلية والمرافق التابعة للمشروع ،حيث أوضح أن مساحة المشروع تبلغ 195 ألف م، ويضمَّ عددًا من الخدمات المساندة التي تسهم في خدمة استقبال وتسويق التمور.// انتهى //20:29ت م0175