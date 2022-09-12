اقتصادي / بورصة المغرب تغلقُ على انخفاض طفيف
الاثنين 1444/2/16 هـ الموافق 2022/09/12 م واس
الرباط 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واس
أَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على انخفاض طفيف في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيسي مازي تقدمًا يسيرًا وصلت نسبته إلى 0.04%، مسجلاً 12.132,92 نقطة.
وتراجع مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.01 % ليستقر عند 980,46 نقطة، كما انخفض المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.03 % مسجلاً 905,63 نقاط.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 65,72 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 629,68 مليار درهم مغربي.
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