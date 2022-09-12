جدة 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، في ضحايا الزلزال الذي وقع في مقاطعة سيتشوان.وقال الملك المفدى:" علمنا بنبأ وقوع زلزال في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب بلدكم، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه".// انتهى //21:14ت م0179