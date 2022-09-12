الدمام 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واستصدَّر فريق الصفا ترتيب بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2022-2023م، بفارق الأهداف عن أندية الخليج والوحدة ومضر والأهلي والترجي، بعد ختام مواجهات الجولة الأولى.وتغلَّب مساء اليوم فريق مضر على الهدى بنتيجة (30-32) في المواجهة الأولى، وبعدها كسب الخليج نظيره الابتسام بنتيجة (21-26)، في المواجهتين التي أُقيمتا على صالة وزارة الرياضة بالدمام. فيما جرت بقية مباريات الجولة يوم الجمعة الماضي، وأسفرت نتائجها عن فوز الأهلي على النور (33-31)، وتغلُّب الصفا على المحيط (27-18)، وتفوُّق الترجي على الزلفي (30-29)، وانتصار الوحدة على القارة (28-24).// انتهى //21:21ت م0182