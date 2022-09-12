الرياض 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسعَدَّ أمينُ عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" الدكتور صالح بن حمد التويجري احتفالَ دول العالم باليوم العالمي للقانون يوم 13 سبتمبر 2022م تعزيزاً لأهمية القانون بصفة عامة في تنظيم المجتمعات والحدِّ من النزاعات المسلَّحة والحروب.وأوضح "التويجري" أن هذه التظاهرة الدولية تمثِّل أهمية كبيرة في تعزيز احترام مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني ونشرها وتطبيقها ضماناً لحماية الأبرياء من أي نزاعات مسلحة تحدث، ومنع أي خروقات للقانون الدولي الإنساني سواء كانت باستهداف المدنيين الأبرياء أو العيان، إضافة لضمان تأمين حقوق الإنسان وصيانتها،خاصة حقوق اللاجئين، بحيث يمكنهم التمتع على قدر المساواة مع غيرهم بحماية حقوق الإنسان المكفولة لهم؛ مما يحتِّم تعزيز الحراك الدولي الفاعل لوضع الإجراءات التي تكفل حماية حقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية ووضع حدٍّ للصراعات المسلحة وكل مسببات المعاناة الإنسانية التي تدفع بملايين السكان للجوء والنزوح، لافتاً الانتباه إلى أن اللاجئين والنازحين يظلون في حاجة لرعاية وتوفير البيئة السكنية المناسبة لهم وتقديم المساعدات الإغاثية وغير ذلك من الخدمات الصحية والتعليمية، خاصة وأنهم يواجهون ظروفاً مأساوية للغاية.وأكد أمين عام المنظمة العربية تعزيز الاهتمام بالقانون الدولي الإنساني ووضع حدٍّ لأي خروقات أو انتهاكات تطال مواده, وذلك من خلال استخدام القوة والتهديد بها، وإنهاء النزاعات المسلحة، وسنِّ المزيد من التشريعات التي تجرِّم أي أنت هاكات، ونشر مبادئه من خلال تدريسها في الجامعات والكليات العسكرية والأمنية.وبيَّن أن الاحتفال باليوم الدولي للقانون يأتي في الوقت المناسب للتأكيد على مبدأ أحقية القانون في مناحي الحياة العامة، وضرورة احتكام الناس للقوانين المنظمة لعلاقاتهم مع بعضهم البعض، وضمان الحياة الكريمة لهم، وإعطاء الحقوق لأصحابها، والتصدي للجرائم، مؤكداً أهمية القوانين بصفة عامة في تنظيم سلوك المجتمع والفرد والحدِّ من النزاعات التي تنتج عنها تداعيات إنسانية قاسية، مضيفاً أن القانون ليس مجرد أنظمة وقواعد تُدوَّن، بل مبادئ هادفة إلى تحقيق الأمن والعدل بين جميع أفراد المجتمع.يذكر أنه تم الاحتفال بهذا اليوم لأول مرة خلال مؤتمر السلام الدولي عام 1965م وتحديداً يوم 13 من شهر سبتمبر في نفس العام.// انتهى //21:23ت م0183