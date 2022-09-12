الرياض 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسوقَّعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم مشتركة مع المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، بحضور معالي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع الخدمات المشتركة المهندس محمد بن ناصر الجاسر.ومثل الوزارة في توقيعها وكيل الخدمات المساندة والفروع ياسر بن عبدالرحمن البابطين، فيما مثل المركز رئيسه التنفيذي المهندس فهاد بن حويزي الدوسري.وتهدف المذكرة إلى التعاون المشترك بين الجانبين وتوحيد وتعزيز جهود الجهات الحكومية وغير الحكومية بأعمال كفاءة وترشيد المياه من خلال التوعية حول استهلاك المياه في الاستخدامات الحضرية والصناعية والزراعية، والتعاون في مجالات التدريب، وتعزيز التعاون الإعلامي وإنتاج المحتوى التوعوي والمعرفي ودعم الدراسات والخدمات الاستشارية الخاصة بترشيد المياه.يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال عقدها هذه الاتفاقيات إلى الوصول لأعلى مستويات التعاون بينها وبين الجهات كافة؛ سعياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وإستراتيجية الوزارة.// انتهى //21:29ت م0185