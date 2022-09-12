أبو عريش 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واستَفَقَّدَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم،مركزَ وادي مقاب التابع لمحافظة ابو عريش، وذلك في إطار الجولات التي يقوم بها سموُّه لمختلف محافظات ومراكز المنطقة.والتقى سموُّ نائب أمير منطقة جازان خلال الجولة مشائخَ وأهاليَ المركز, مطلعًا على احتياجاتهم التنموية والخدمية، وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية، وتلمُّس احتياجات المواطن والمقيم في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها ومراكزها وقراها.ووقفَ سموُّه على سير العمل بعدد من المشاريع الخدمية في القطاعين الصحي والبلدي, مؤكدا أهمية مثل هذه الزيارات في الوقوف على سير المشروعات وتذليل الصعوبات والعقبات التي قد تعترض تنفيذها.ووَجَّهَ سموُّ الأمير محمد بن عبدالعزيز بضرورة تضافر الجهود والتعاون من قبل الجميع؛ للوصول بالخدمات المقدمة للمواطن والمقيم إلى ما يحقِّقُ تطلعات القيادة الرشيدة، ومستهدفات رؤية المملكة 2030.// انتهى //21:37ت م0186