القاهرة 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، اليوم، كبير الوزراء السنغافوري لتنسيق السياسات الأمنية ورئيس اللجنة الوطنية لتغير المناخ تيو تشي هين، الذي يزور القاهرة حالياً.وبحث الجانبان - خلال اللقاء- سُبلَ دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة الاستعدادات الجارية لانعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ الذي يُعقد بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.// انتهى //21:53ت م0188