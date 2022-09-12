جدة 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واساستقبل محافظ ‫الليث عمران بن حسن الزهراني بمكتبه اليوم، مساعد مدير عام فرع شـؤون الإسكان ‏بمنطقة مكـة المكرمة حاسن البشري، ورئيس مجلس إدارة جمعية البِّر الخيرية بالليث المهندس محمد المهداوي، وعدداً من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.وتخلل اللقاء شرح موجز لمشروع الإسكان التنموي بالليث والبرامج التي يقدمها فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة لمستفيدي الإسكان التنمويوشهد محافظ الليث توقيع اتفاقية إطارية بين وكالة القطاع الثالث والمشاركة المجتمعية وجمعية البِّر الخيرية بالليث؛ بهدف التعاون المستمر مع الجهات غير الربحية لتوفير بيئة سكنية ملائمة لمستفيدي الجمعية، وتسليم (165) وحدة سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي بالليث، وذلك وفقًا لآلية الدعم المعتمدة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.وأشاد محافظ الليث بهذه الاتفاقية التي تسهم في تعزيز جودة الحياة للأسر المستهدفة في منطقة مكة المكرمة، وتنمية أفرادها اقتصاديًا واجتماعيًا .// انتهى //23:32ت م0193