اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
الاثنين 1444/2/16 هـ الموافق 2022/09/12 م واس
نيويورك 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واس
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً اليوم، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 229.63 نقطة، بما يعادل 0.71%, ليغلق عند 32381.34 نقطة.
وصعد مؤشر ناسداك المجمع 154.10 نقطة أو 1.27%, ليغلق عند 12266.41 نقطة.
وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 43.05 نقطة أو 1.06%, ليغلق عند 4110.41 نقاط.
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