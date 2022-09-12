نيويورك 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً اليوم، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 229.63 نقطة، بما يعادل 0.71%, ليغلق عند 32381.34 نقطة.وصعد مؤشر ناسداك المجمع 154.10 نقطة أو 1.27%, ليغلق عند 12266.41 نقطة.وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 43.05 نقطة أو 1.06%, ليغلق عند 4110.41 نقاط.‏// انتهى //23:45ت م0196