كانبيرا 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسالتقت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ أمس, بنظيرها الفيتنامي بوي ثانه سون الذي يزور كانبيرا الأسترالية حالياً.وبحث الجانبان خلال اللقاء التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، لاسيما في المجال الاقتصادي, بالإضافة إلى استعراض عدد من الملفات التي تهم البلدين، بما في ذلك تغير المناخ والعمل على الالتزام بصافي انبعاثات صفرية بحلول العام 2050م.// انتهى //01:01ت م0001