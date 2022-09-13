نيويورك 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسحذَّرت كلٌّ من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( الفاو ) وبرنامج الأغذية العالمي من انعدام الأمن الغذائي الحاد في سريلانكا حيث يواجه نحو 6.3 ملايين شخص خطر المجاعة.وأعربت المنظمتان في تقرير أصدرته بعثة تقييم المحاصيل والأمن الغذائي المشتركة أمس عن توقعها أن يتفاقم الوضع من أكتوبر إلى فبراير إذا لم يتم تقديم المساعدة الكافية ودعم سبل العيش.وأشارت إلى أن التقرير وجد أن موسمين متتاليين من ضعف المحاصيل أديا إلى انخفاض الإنتاج بنسبة 50 % تقريباً، إلى جانب انخفاض واردات الحبوب الغذائية بسبب قيود صرف العملات لأجنبية.وشددت المنظمتان على أن المساعدات الغذائية الفورية وبرامج كسب العيش من خلال آليات المساعدة الاجتماعية القائمة تعدُّ بالغة الأهمية لتمكين الأسر من الوصول إلى الأغذية المفيدة.// انتهى //02:00ت م0003