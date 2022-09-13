واغادوغو 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسقُتل جنديان وتم تحييد عشرة إرهابيين أمس خلال هجوم استهدف مفرزة عسكرية في شمال بوركينا فاسو، وفق ما أعلنت هيئة الأركان العامة في بيان.وأشار الجيش إلى هجوم متشعّب استهدف صباحا المفزرة العسكرية في ديو الواقعة في محافظة أودالان في منطقة الساحل، مشيرا إلى أن المهاجمين حاولوا التسلّل إلى داخل الموقع.وجاء في بيان الجيش أن الحصيلة الأولية تفيد بمقتل عسكريَّين وجرح عشرة، وفي المقابل تحييد عشرة إرهابيين ومصادرة أسلحة ودراجات نارية للمهاجمين.// انتهى //06:00ت م0009