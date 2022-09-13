بروكسل 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسعيّن البرلمان الأوروبي الإيطالي أليساندرو تشيوتشيتي أمينا عاما جديدا له يوم الاثنين.وذكر بيان للبرلمان الأوروبي أنه بعد الاستماع إلى أربعة مرشحين وطرح الأسئلة، أجرى المكتب البرلماني مداولات متأنية وقرر بالأغلبية تعيين تشيوتشيتي.و يتم اتخاذ القرار بشأن من يحصل على هذا المنصب الرفيع من قبل نواب رئيس البرلمان الأوروبي البالغ عددهم 14 نائبا وخمسة من أعضاء المكتب الاستشاري.وسيخلف تشيوتشيتي الألماني كلاوس فيله في يناير القادم، الذي يشغل أعلى منصب في البرلمان منذ عام 2009.// انتهى //06:05ت م0010