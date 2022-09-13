رفحاء 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسرفعت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة في بلدية الشعبة خلال شهر أغسطس الماضي 470 طنا من النفايات المتنوعة ما بين نفايات منزلية ومخلفات بناء وهدم من الساحات والطرق والأحياء، وذلك ضمن جهودها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.وأوضح رئيس بلدية الشعبة المهندس حسون العنزي أن جهود البلدية شملت خلال تلك الفترة معالجة وإصلاح 690 مترًا مربعًا من حفر الشوارع والتشققات، وصيانة 345 من أعمدة الإنارة والفوانيس؛ كما جرت صيانة 1,865 مترًا مربعًا من أرصفة الطرق والشوارع والميادين، وإعادة دهان 2,845 مترًا طوليًا من بردورات الأرصفة و الخطوط الأرضية، إضافة إلى معالجة 485 مترًا مربعًا من الكتابات المشوهة على الجدران, ورفع 27 سيارة تالفة. وفي مجال صحة المستهلك تم تنفيذ 119 جولة رقابية تم خلالها إنذار ومخالفة 11 منشأة وإغلاق أخرى مخالفة ؛كما تمت صيانة مساحة 4,000 مترا مربعا من المسطحات الخضراء.وأكد حسون العنزي حرص البلدية على رفع مؤشرات الأداء وجودة العمل وتقديم الخدمات البلدية للمواطن والمقيم بما يتوافق معرؤية المملكة العربية السعودية 2030 .// انتهى //06:21ت م0011