اقتصادي / صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
الثلاثاء 1444/2/17 هـ الموافق 2022/09/13 م واس
طوكيو 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واس
صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.
وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 0ر 47 نقطة، أو ما يعادل 16ر0% ، ليصل إلى 11ر28589 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 75ر4 نقطة، أو24ر0% ، ليصل إلى 97ر1984 نقطة.
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