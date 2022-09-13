طوكيو 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسصعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 0ر 47 نقطة، أو ما يعادل 16ر0% ، ليصل إلى 11ر28589 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 75ر4 نقطة، أو24ر0% ، ليصل إلى 97ر1984 نقطة.// انتهى //06:24ت م0012