رفحاء 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسنفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رفحاء ممثلاً بقسم الثروة الحيوانية أمس، جولات ميدانية على أسواق الماشية وأسواق النفع العام ضمن خطة متكاملة لمراقبة المنشآت والعيادات البيطرية لمتابعة مدى التزامها بنظام الرفق بالحيوان ونظام مزاولة المهن الطبية البيطرية، والأمن الحيوي والإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية.وأكدت "بيئة رفحاء " أهمية تعزيز جميع إجراءات الأمن الحيوي في المشاريع، داعيةً الجميع إلى الإبلاغ عن أية حالات اشتباه أو مخالفات على رقم طوارئ الثروة الحيوانية 939 والذي يعمل على مدار 24 ساعة أو تحميل تطبيق بلغ أو الدخول على الموقع بوابة "نما".// انتهى //06:29ت م0013