إسلام آباد 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم إطلاق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حملة شعبية لجمع التبرعات لإغاثة المتضررين من الفيضانات التي تجتاح باكستان جرّاء استمرار هطول الأمطار الغزيرة.واهتمت بعزم المملكة العربية السعودية على تدشين جسر جوي لنقل المساعدات الإغاثية العاجلة إلى المتضررين من الفيضانات في باكستان.وتابعت الجهود التي تبذلها السلطات الباكستانية لإغاثة وإيواء سكان إقليم السند الجنوبي الذي يواجه حالياً أسوأ موجة من الفيضانات.وأشارت إلى تفشي وباء حمى الضنك في مناطق مختلفة من باكستان، والذي بات يشكل تحدياً صحياً على المستوى الوطني في البلاد إلى جانب أزمة كارثة الفيضانات.وأخبرت في الشأن الأمني عن نجاح الأمن الباكستاني في القضاء على أربعة مسلحين من عناصر منظمة إرهابية محظورة، كانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية على هدف حساس.وتناولت صحف إسلام آباد متفرقات، منها قلق المجتمع الدولي من الآثار السلبية لظاهرة التغير المناخي، وتحذير منظمة الصحة العالمية من تضاعف الاخطاء الطبية في التعامل مع جائحة فيروس كورونا.// انتهى //06:33ت م0014