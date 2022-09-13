جيزان 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسوقعت جمعية الأسر المنتجة بمنطقة جازان اليوم، اتفاقية تعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية, لتمويل مشاريع الأسر المنتجة بالمنطقة, ضمن مشروع " ليستغنوا-4"، وذلك بمقر الجمعية بجيزان.وأوضحت عضو مجلس الإدارة والمتحدث الإعلامي بجمعية الأسر المنتجة بجازان سها دغريري، أن البرنامج يهدف إلى دعم مشاريع الأسر المنتجة متناهية الصغر بقروض مستردة بدون فوائــد حسب الآليات والضوابط في الجمعية وبعد استيفاء المتطلبات من حضور الدورات التدريبية المتخصصة وإجراء والمقابلات الشخصية وغيرها، للإسهام في إيجـاد فرص عمل الأسر المنتجـة، ومساعدتهن في البدء بتنفيذ مشاريعهن الخاصة، وممارسة العمل الحر والانخراط في سوق العمل أو تطوير مشاريعهن القائمة، لتحسين وضعهم المعيشي بزيادة دخلهم ولتغطية احتياجاتهم المعيشية، حيث سيتم استرداد القروض وتدويرها لمستفيدين آخرين، مبينة أن قوائم طلب الإقراض بلغ ما يفوق 600 مسجل لطلب قروض لمشاريعهن.وأشارت الدغريري إلى أن مشروع " ليستغنوا- ٤ " هو امتداد للنسخة السابقة التي استفادت منها 232 أسرة من محافظات المنطقة كافة، وبلغت قيمته 2.594.000 ريال، توزعت على مشاريع صيانة الجولات، والخياطة والتطريز، ومركز الضيافة والمأكولات، والمستلزمات النسائية، والمكياج والتجميل، وبيع الخدمات، والعسل وأنواعه، وغسيل السيارات، والبخور والعطور، والقهوة وخلطاتها، والتنسيق والهدايا، والحرف اليدوية، والمشروبات والعصائر.// انتهى //09:27ت م0020