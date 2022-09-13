الرياض 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واستنطلق مباريات الجولة الرابعة لدوري روشن السعودي للمحترفين غداً بمواجهتين، حيث يستضيف نادي الطائي صاحب المركز السابع نظيره فريق الفتح الذي يحل بالمركز التاسع على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بمدينة حائل، في حين يلتقي فريق العدالة صاحب المركز الخامس عشر بمتصدر الترتيب فريق الشباب على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء .ففي يوم الخميس تلعب ثلاث مباريات من الجولة يستضيف فيها فريق الباطن صاحب المركز الأخير بنظيره فريق النصر الذي يحل بالمركز السادس وذلك على ملعب نادي الباطن بحفر الباطن، فيما يلتقي صاحب المركز الثالث فريق الاتحاد بنظيره فريق الخليج الذي يحل بالمركز الرابع عشر وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، في حين تقام المباراة الثالثة في الوقت ذاته على استاد الأمير محمد بن فهد وتجمع صاحب المركز الثامن فريق الاتفاق بفريق الرائد الذي جاء بالمركز العاشر .وفي يوم الجمعة يستضيف فريق أبها صاحب المركز الثاني عشر فريق الفيحاء الذي يحل في المركز الثالث عشر وذلك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بمدينة أبها، في حين يلتقي فريق التعاون صاحب المركز الرابع بصاحب المركز الخامس فريق ضمك على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، ويلتقي في المباراة الأخيرة من الجولة صاحب المركز الثاني فريق الهلال بنظيره فريق الوحدة صاحب المركز الحادي عشر وذلك على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض .يذكر أن دوري روشن للمحترفين سيتوقف بعد نهاية الجولة الرابعة لإقامة معسكر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم والمزمع إقامته في مدينة أليكانتي الإسبانية خلال الفترة من 17 - 27 سبتمبر الحالي ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للمشاركة في بطولة كأس العالم قطر 2022، على أن تعود منافسات الدوري في تاريخ 1 أكتوبر القادم .// انتهى //09:32ت م0021