جيزان 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسباشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان 2119 بلاغًا خلال شهر أغسطس الماضي، حيث بلغت عدد الحالات الإسعافية 1837 حالة، وجرى نقل 1356 حالة منها لمستشفيات المنطقة.ونفذ فرع الهيئة 15 مبادرة تطوعية خلال الشهر الماضي شارك فيها أكثر من 261 متطوعًا ومتطوعة بعدد ساعات بلغ 2367 ساعة تطوعية، واستفاد من تلك المبادرات 4647 مستفيدًا، إلى جانب تنظيم 12 دورة تدريبية ومحاضرة توعوية استفاد منها أكثر من 215 مستفيدًا.// انتهى //10:34ت م0029