لندن 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بخطاب العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث في مجلسي العموم واللوردات، لأول مرة منذ توليه المنصب بعد وفاة الملكة اليزابيث الثانية نهاية الأسبوع الماضي.وتطرقت إلى إجراء رئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس، مكالمات هاتفية مع عدد من قادة الدول الكبرى لمناقشة التحديات العالمية الماثلة وتوضيح موقف الإدارة الجديدة في لندن تجاه القضايا العاجلة.وتناولت صحف الثلاثاء تسجيل الاقتصاد البريطاني نمواً طفيفاً خلال شهر يوليو الماضي، منهياً بذلك سلسلة من التراجع والركود استمرت منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد.وعرجت على التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن تراجع القوى الشرائية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية أثرت بشكل مباشر على مبيعات الشركات الكبرى، خصوصاً الشركات المتخصصة في صناعة الأجهزة الإلكترونية.وتطرقت صحف لندن إلى مطالبة التجار والشركات الكبرى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، بتخفيف قيود محاربة انتشار فيروس كرونا المستجد من أجل المساعدة في تعافي الاقتصاد الياباني من تأثيرات أزمة فيروس كورونا المستجد.// انتهى //10:35ت م0030