القدس المحتلة 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واساقتحم عشرات المستوطنين اليهود اليوم، باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته، واستمعوا لشروحات حول هيكلهم المزعوم وسط حالة من الغضب والغليان سادت في المكان.// انتهى //10:41ت م0033